Încep exproprierile în Baia Mare pentru a putea implementa proiectul de reabilitare al Pieței Izvoare

Aleșii locali băimăreni s-au întrunit ieri în ședință extraordinară, având un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Acesta se referea la aprobarea demarării procedurilor de expropriere în cazul imobilelor situate în Piața Izvoare, care fac parte din zona de intervenție pentru obiectivul de investiție aprobat prin hotărâre de Consiliu Local, „Piața Izvoare Reabilitare și Reconfigurare”.

Adoptarea acestui proiect era esențială pentru obținerea finanțării nerambursabile de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

„Am ajuns la ultima variantă în acest caz, demararea procedurilor de expropriere, și ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu finanțatorii noștri, cei de la ADR Nord-Vest, care au făcut o vizită de lucru joi în Baia Mare și am discutat pe toate proiectele pe care le avem în implementare, inclusiv am făcut vizite pe șantier. Astfel, am stabilit următorul lucru: odată ce avem această hotărâre, privind demararea procedurilor de expropriere, o înaintăm către ADR Nord -Vest, cu toate celelalte documente solicitate, în faza de pre-contractare și apoi vom semna un contract de finanțare cu clauză rezolutorie prin care noi ne obligăm ca în maximum un an de zile să rezolvăm tot ce ține de proprietate și accesul pe proprietate, astfel încât să putem să implementăm și acest proiect”, a explicat, într-o conferință de presă, Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Așadar, proiectul referitor la Piața Izvoarele a intrat în linie dreaptă și în scurt timp primăria va avea contractul de finanțare semnat, dar și procedura de achiziție publică pentru proiectarea lucrărilor și execuția acestora finalizată, a mai completat edilul. Însă el a înaintat un termen mult mai scurt, de maximum două luni de zile, pentru semnarea unui contract de începere a lucrărilor de proiectare și execuție la Piața Izvoarele. Până atunci, municipalitatea trebuie să facă toate demersurile ca terenul să fie liber de sarcini, așa cum se prevede în contractul de finanțare. Tot în acest termen, administrația spune că va găsi soluțiile cele mai bune ca activitatea comercianților de acolo să nu fie foarte mult afectată. Au fost și unii aleși locali care nu au agreat această decizie.

„Noi pornim acum o procedură prin care se va ajunge la expropriere, ceea ce înseamnă niște sume din bugetul local. Eu aș vrea să văd acele sume pentru expropriere, plus costurile neeligibile, la cât s-ar ridica sumele totale, la cât vom ieși cu metrul pătrat de construcție în proiect, să avem o idee cam cât ar trebui să plătim noi pe ce construim acolo. Înțeleg că e o dorință a multor băimăreni să facem proiectul acesta, dar cu ce costuri? Putem moderniza Piața Obor, spre exemplu, și să nu facem aici, în Piața Izvoarele, dacă sunt costuri foarte mari”, a spus consilierul băimărean, Sorin Ilieș. Însă sumele necesare nu pot fi știute dinainte. „Orice sumă am avansa acum, nu poate fi realistă, clară, pentru că în raportul de evaluare pe care noi îl vom propune în momentul în care vom stabili coridorul de expropriere, în momentul în care vom avea evaluarea bunurilor de acolo, abia din acest raport va reieși o sumă. Dar aceasta va fi clar mai mică decât ceea ce am fi trebuit să oferim noi prin acea tranzacție de 10,5 milioane, deci estimăm asta”. În final, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și o abținere.