Noi insule digitalizate, date în folosință în Sighetu Marmației

Veste bună pentru sighetenii din cartierul Bogdan Vodă. Autori­tățile i-au informat că din această săptămână au fost date în folosință insulele ecologice digitalizate care pot fi utilizate cu cartelă şi cu aplicația din telefonul mobil.

Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice, sunt așteptați să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă, nr.14, în Sala Mică de ședințe, de luni – vineri, astfel: luni-joi: 9:00-15:00; vineri: 9:00 – 12:00. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil.