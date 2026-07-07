Peste 100 de vârstnici din Coroieni vor beneficia de îngrijire la domiciliu

Comuna Coroieni, situată în zona Țării Lăpușului, este printre comunitățile rurale din Maramureș prea puțin avantajată, atât ca poziționare față de reședința de județ, cât și ca oportunități de dezvoltare.

În localitățile Coroieni, Baba, Dealu Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului, gospodăriile sunt dispersate, veniturile, limitate, transportul este dificil, iar accesul la servicii medicale și sociale, mai mult decât limitat. Pentru a le veni în ajutor, Asociația ASSOC, în colaborare cu autoritățile locale, au lansat proiectul „Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Coroieni, Jud. Maramureș”.

”Persoanele vârstnice sunt nevoite să își gestioneze singure probleme legate de sănătate, igienă, alimentație, deplasare, izolare socială și siguranță în propria locuință, iar procentul acestora este de 16%. Din cei 2.601 locuitori ai comunei, 421 au peste 65 de ani, iar pentru acestea trebuiau găsite soluții. Pentru ASSOC, proiectul din Coroieni reprezintă continuarea unei preocupări mai vechi, pentru că organizația a mai avut intervenții sociale în această zonă, iar experiența acumulată reprezintă un avantaj”, au declarat reprezentanții ASSOC.

Prin proiect vor beneficia de servicii minimum 108 persoane vârstnice vulnerabile, dintre care cel puțin 10% vor fi persoane de etnie romă. Serviciile vor fi personalizate și vor putea include îngrijire personală, asistență socială, consiliere psihologică, servicii medicale și de recuperare, monitorizare, telemedicină, activități de socializare și sprijin pentru menținerea legăturii cu familia și comunitatea. Valoarea proiectului este de 4,9 milioane lei și acesta se va desfășura până în data de 30 septembrie 2029.