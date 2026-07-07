Sancțiuni aspre, aplicate în urma controalelor Gărzii de Mediu

Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu a finalizat raportul de activitate pentru Semestrul I al anului 2026. Echipele de comisari au fost în teren pentru a preveni, combate și sancționa orice încălcare a legislației de mediu.

În primele 6 luni ale acestui an au fost efectuate 358 de controale la agenți economici, obiective industriale și zone cu risc de poluare. În total, au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor legale. Dintre acestea, 32 sunt avertismente acordate pentru abateri minore, însoțite de măsuri stricte de remediere şi 97 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 2.596.000 lei, aplicate celor care au ignorat obligațiile de mediu, respectiv: funcționarea fără deținerea autorizației mediu; nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului sau gospodăririi apelor; gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor; abandonarea de deșeuri pe amplasamente neautorizate. ”Obiectivul nostru nu este doar sancționarea, ci conformarea! Dincolo de amenzi, pentru fiecare control au fost stabilite măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor și monitorizarea calită­ții factorilor de mediu. De asemenea, ne-am implicat și în activitățile educative pentru a responsabiliza tânăra generație și a-i încuraja să adopte comportamente ecologice în viața de zi cu zi, pentru a putea păstra ceea ce natura ne oferă necondiționat”, au precizat organele de control. Acţiunile de control vor continua şi în semestrul al doilea.