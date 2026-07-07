Teodora Damian, vicegolghetera Campionatului Mondial U20

Handbalista Teodora Damian, de la CS Minaur Baia Mare, a avut o prestație remarcabilă la Campionatul Mondial U20, încheind competiția pe locul al doilea în clasamentul marcatoarelor. Jucătoarea băimăreană a înscris 55 de goluri din 74 de aruncări, dintre care 22 din lovituri de la 7 metri, fiind principala realizatoare a echipei României.

Teodora a evoluat în șase din cele șapte meciuri disputate de reprezentativa țării noastre, reușind 12 goluri împotriva Germaniei, 10 cu Brazilia, 4 cu Coreea de Sud, 5 cu Spania, 9 cu Polonia și nu mai puțin de 15 în ultimul joc, câștigat cu Cehia. Eficiența sa de 74% confirmă constanța și valoarea prestațiilor avute pe parcursul turneului.

Pe lângă locul secund în ierarhia golgheterelor, handbalista Minaurului s-a clasat și pe poziția a treia în clasamentul contribuțiilor decisive, cu un total de 76 de goluri și pase de gol.

Titlul de golgheteră a competiției a revenit danezei Kristine Emilie Hoppe, care a încheiat turneul cu 66 de goluri marcate în opt partide.