Voleibalistele din Sighet au dominat etapa națională U16 la volei pe plajă

CSȘ și CSM Sighetu Marmației au avut o evoluție excelentă la etapa națională U16 de volei pe plajă, desfășurată la București și organizată de Clubul Diamond Beach Sport, reușind să ocupe toate cele trei locuri ale podiumului.

Titlul competiției a fost câștigat de perechea Miriam Roman – Daria Chindriș, în timp ce Alesia Crișan – Daria Moruz au obținut medaliile de argint. Podiumul a fost completat de Oksana Cîmpan – Anamaria Pop, clasate pe locul al treilea.

Foarte aproape de medalii au fost și Anastasia Anișoreac – Alessia Pop, care au încheiat competiția pe locul al patrulea. Alte trei perechi ale clubului, Ana Maria Grijac – Amalia Burdeți, Alexia Pipaș – Sofia Prodaniuc și Gabriela Neagoță – Lara Stan-Oroș, s-au clasat pe locurile 5-8, iar Maya Bacea – Maia Dan au terminat pe locurile 9-12.

După rezultatele remarcabile obținute la București, voleibalistele din Sighet își îndreaptă atenția spre următoarea etapă a circuitului național, programată în weekend la Oradea, unde vor încerca să confirme forma excelentă din acest sezon.