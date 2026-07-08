11 ofertanți, interesați de reabilitarea Pieței Izvoarele din Baia Mare

Primăria Baia Mare are în obiectiv reabilitarea și modernizarea Pieței Izvoarele. Vorbim despre un proiect de peste 38 de milioane de lei, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest, pentru care autoritățile au reușit să obțină inclusiv suplimentarea fondurilor eligibile până la valoarea maximă posibilă. Însă în calea realizării obiectivului stau câteva litigii. În aceste condiții, Consiliul Local a decis inițierea procedurii de expropriere acolo.

„În paralel, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție este deja în etapa analizării ofertelor financiare, existând nu mai puțin de 11 ofertanți interesați. Estimăm ca, în următoarele câteva luni, să finalizăm și această procedură”, au explicat reprezentanții administrației municipiului.