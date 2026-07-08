Angajatorii, obligaţi să facă modificări în registrul de evidenţă a salariaţilor

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Angajatorii maramureşeni au obligaţia ca în termen de 20 de zile de la majorarea salariului minim pe economie să facă modificările specifice în Registrul general de evidență a salariaților. Începând cu data de 1 iulie, salariul de bază minim brut garantat în plată a fost stabilit fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4325 lei lunar, pentru un program normal de lucru. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului poate fi acordat unui salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la data încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective salariatului i se acordă un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

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