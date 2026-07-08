Înscrieri la Festivalul Ceaunelor și Grătarelor din Vima Mică

În 25 iulie, Muzeul „La lelea Ruzale” din Vima Mică va găzdui Festivalul Ceaunelor și Grătarelor. Organizatorii anunță că înscrierile sunt deschise. Concursul va avea loc începând cu ora 14, iar jurizarea este programată pentru ora 17. „Formați o echipă și alegeți-i un nume care să vă reprezinte! Fie că sunteți familie, prieteni, colegi sau vecini, vă așteptăm să vă puneți la încercare talentul culinar și spiritul de echipă. Pot participa echipe din orice localitate, comună, oraș sau județ! Nu contează de unde veniți, ci cât suflet puneți în ceea ce pregătiți”, așa sună invitația organizatorilor. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0743 841 113.