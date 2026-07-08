Peste 570 de șoferi, sancționați pentru viteză în Maramureș

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, în perioada 29 iunie – 5 iulie, o acțiune de amploare pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză peste limita legală.

În fiecare zi, aproape 30 de polițiști au fost prezenți pe drumurile din județ și au folosit aparate de măsurare a vitezei pentru a verifica respectarea regulilor de circulație.

În urma controalelor, oamenii legii au constatat 579 de abateri de la regimul rutier și au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

De asemenea, 38 de șoferi au rămas fără permisul de conducere. Dintre aceștia, trei au avut permisele suspendate pentru 120 de zile, după ce au fost înregistrați circulând cu peste 70 km/h peste limita legală de viteză. Alți 35 de conducători auto au primit suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, deoarece au depășit viteza maximă admisă cu mai mult de 50 km/h.