Rata de promovare la bacalaureat în Maramureş înainte de contestaţii, este de 72,52%

Rezultatele inițiale ale Examenului Național de Bacalaureat – sesiunea iunie–iulie 2026 au fost publicate ieri, 7 iulie, pe platforma dedicată examenului – https://bacalaureat.edu.ro/ și la centrele de examen. Rata de promovare în județul Maramureș (înainte de contestații) este de 72,52% (promoția curentă – 77,5%, promoția anterioară – 31%).

La limba şi literatura română, din totalul de 2.874 de candidați înscriși, au fost prezenți 2.832. Au absentat 40 de candidați, iar 2 candidați au fost eliminați. Procentul de promovare la această probă este de 87,43%, iar un candidat a obținut nota 10. Proba obligatorie a profilului s-a desfășurat în data de 1 iulie. Din cei 2.953 de candidați înscriși, au fost prezenți 2.886. Au absentat 63 de candidați, iar 4 candidați au fost eliminați. Procentul de promovare este de 83,16%, iar 58 candidați au obținut nota 10. În cazul probei la alegere a profilului și a specializării s-a înregistrat un procent de promovare de 88,07 %. Au fost înscrişi 2.965 de candidaţi, din care au fost prezenţi 2.908. Au absentat 57 de candidați, fără a exista candidați eliminați. 70 candidați au obținut nota 10. La proba de limba şi literatura maternă au fost înscrişi 90 de candidați, fiind prezenți 87. Au absentat 3 candidați, fără a exista candidați eliminați. Procentul de promovare este de 96,55%. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor s-a realizat ieri, dar continuă şi azi, 8 iulie şi mâine, 9 iulie, între orele 9-17. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie.