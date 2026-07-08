Start la reabilitarea drumului Baia Sprie – Chiuzbaia

Drumul către Chiuzbaia va fi reabilitat. Autoritățile din Baia Sprie au pregătit un proiect complex și modern care va remodela zona și o va pune în valoare așa cum merită, dincolo de nevoia modernizării drumului DC5.

„Vom face un pas uriaș spre un viitor mai verde, mai curat și mai modern. Începem proiectul de modernizare a tronsonului dintre Baia Sprie și Chiuzbaia (de la intersecția cu DN 18 până la intersecția cu Strada Poca)”, au completat cei din primărie. Practic, peste 6,9 km de infrastructură vor fi complet modernizați. Cele mai importante transformări vor viza: un transport public 100% ecologic – se introduc 2 autobuze electrice moderne pe traseul Baia Sprie – Chiuzbaia. Mai puțin zgomot, zero emisii; infrastructură pentru bicicliști – se construiesc 3.080 de metri de piste pentru biciclete și se implementează sisteme moderne de bike-sharing; se reabilitează complet cei 6,9 km de străzi de pe traseu, se amenajează zone pietonale și se modernizează stațiile de autobuz; se implementează sisteme inteligente de monitorizare și management al traficului, plus sunt măsuri de reducere a zgomotului.