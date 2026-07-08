Unii revoluționari băimăreni vor beneficia de facilități suplimentare, în ciuda opoziției mai multor consilieri

Consilierii locali au avut pe ordinea de zi a ședinței ordinare de săptămâna trecută un proiect de hotărâre privind modificarea articolelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2025, privind stabilirea măsurilor în vederea atribuirii în proprietate, în favoarea numiților (…), luptători remarcați prin fapte deosebite pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, a unor suprafețe de teren, în extravilan, în temeiul prevederilor Legii nr. 341/2004.

Însă consilierii locali din grupul USR nu agreează ideea oferirii unor beneficii suplimentare acestei categorii: „Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Consiliul Local Baia Mare s-a aflat un proiect privind demararea procedurilor de împroprietărire cu câte un hectar de teren extravilan a unor deținători de certificate de revoluționar. La fel ca și în cazul proiectului anterior cu același subiect, am votat împotrivă. Consider că, în Baia Mare, transferul de putere din decembrie 1989 s-a desfășurat pașnic, fără confruntările și vărsarea de sânge care au marcat orașe precum Timișoara, București, Cluj-Napoca și altele. Din punctul meu de vedere, adevărații eroi ai Revoluției sunt cei care și-au pierdut viața în urma represiunii regimului comunist și care odihnesc în cimitirele băimărene. În ceea ce îi privește pe cei care au participat la manifestațiile pașnice din Baia Mare și dețin certificate de revoluționar, consider că indemnizația acordată de statul român de peste 30 de ani reprezintă deja o formă de recunoaștere. Din acest motiv, nu susțin acordarea unor beneficii suplimentare, precum atribuirea gratuită a unor terenuri”, a explicat public Radu Trufan, consilier local.

„Dacă au ieșit unii oameni din Baia Mare la Revoluție și au scandat în stradă două, trei lozinci, asta nu îi face neapărat revoluționari, să fim serioși. Noi, USR, nu susținem acordarea unor beneficii suplimentare acestora, că oricum primesc deja indemnizație de la stat”, a completat și Robert Cotos, ales local. Proiectul a trecut însă cu majoritate de voturi, așa că alte nume noi s-au adăugat la lista respectivă.