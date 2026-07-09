225 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 225 locuri de muncă vacante.

Se caută: asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan, asistent personal al persoanei cu handicap grav, barman, cameristă hotel, electricieni, femei de serviciu, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie (spălător vase mari), lucrători comerciali, îngrijitor clădiri, preparator înghețată, recepționer hotel, șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare, șofer de autoturisme și camionete, vânzători, dar și desenator tehnic, director magazin, director societate comercială, inginer automatist, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager de întreprindere socială, reprezentant medical, specialist în domeniul calită­ții, specialist marketing, șef secție.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (34):

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (4)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea produselor (3)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (12)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (7)

• spălător vehicule (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (38):

• asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (1)

• cameristă hotel (3)

• femeie de serviciu (4)

• finisor-lăcuitor lemn (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• manipulant mărfuri (6)

• preparator înghețată (1)

• tapițer (8)

• tâmplar universal (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (8):

• agent de securitate (1)

• electrician exploatare rețele electrice (8)

• logistian responsabil comenzi (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• ucenic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (37):

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• ambalator manual (10)

• animator socioeducativ (3)

• asistent manager (2)

• casier (1)

• funcționar administrativ (1)

• instructor de fitness (1)

• instructor sportiv (1)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (1)

• lucrător gestionar (1)

• operator calculator electronic și rețele (2)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• recepționer medical (1)

• recepționist (1)

• secretar notariat (2)

• șef schimb (1)

Studii liceale – Școală specială (8):

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (2)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (48):

• ajutor bucătar (2)

• bucătar (2)

• camionagiu (4)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• croitor (6)

• cusător piese din piele și înlocuitori (10)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• electrician exploatare centrale și stații electrice (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (1)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• frezor universal (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (2)

• lucrător comercial (9)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (4)

• montator subansamble (10)

• strungar universal (2)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• șofer de autoturisme și camionete (8)

• ucenic (2)

Studii Postliceale (8):

• asistent farmacist (3)

• asistent medical generalist (2)

• ospătar (chelner) (8)

Studii Universitare (14):

• desenator tehnic (1)

• director magazin (1)

• director societate comercială (1)

• inginer automatist (1)

• inginer în industria alimentară (2)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (3)

• reprezentant medical (1)

• specialist în domeniul calității (1)

• specialist marketing (2)

• șef secție (2)