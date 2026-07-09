Fostul director al Penitenciarului Baia Mare, condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Tribunalul Maramureș a dat prima sentință în dosarul în care fostul director al Penitenciarului Baia Mare, Horia Ștefan Chiș, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Instanța a decis condamnarea acestuia la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Potrivit hotărârii, fostul director a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni comise împotriva unor angajate ale penitenciarului, printre care folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, șantaj, ultraj și purtare abuzivă. Pedeapsa finală a fost stabilită prin contopirea pedepselor primite pentru fiecare faptă: 1 an şi 6 luni închisoare pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual asupra primei victime (angajată a Penitenciarului), la 1 an închisoare pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual asupra celei de-a doua victime (angajată a Penitenciarului), la 2 ani închisoare pentru ultraj în formă continuată (2 acte materiale), la 1 an şi 6 luni închisoare pentru purtare abuzivă în formă continuată (2 acte materiale), la 4 ani închisoare pentru șantaj asupra primei victime și la 1 an şi 6 luni închisoare pentru șantaj asupra celei de-a doua victime.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei, să ocupe funcții publice care implică exercitarea autorității de stat, inclusiv funcția de director de penitenciar.

Totodată, acesta nu va avea voie să ia legătura sau să se apropie de persoanele vătămate din dosar.

În același dosar au fost condamnate și alte patru persoane. Fosta psihologă a Penitenciarului Baia Mare, Angela Carmen Kozma, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj. Alți trei foști angajați ai instituției au fost condamnați la pedepse cu suspendare pentru mărturie mincinoasă: Onisim Constantin Ciocotișan (agent tehnic la Serviciul Financiar – condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru mărturie mincinoasă), Andrei Mircea Ardelean (agent operativ – condamnat la 1 an închisoare pentru mărturie mincinoasă) și Gabriel Cătălin Tecar (conducător auto – condamnat la 1 an închisoare pentru mărturie mincinoasă).

Sentința pronunțată de Tribunalul Maramureș nu este definitivă. Toți inculpații au dreptul să formuleze apel, urmând ca dosarul să fie analizat de instanța superioară.