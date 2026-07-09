Înscrieri la cel mai mare festival de științe

Romanian Science Festival (RSF) – primul festival național de științe din România revine cu programul de mentorat și cu festivalurile în județele Argeș, Maramureș, Alba și Teleorman. În Maramureș, Târgul de Științe RSF va avea loc în Sighetu Marmației, în 12 septembrie. Festivalul este dedicat elevilor, studenților, profesorilor și tuturor celor pasionați de știință, educație și voluntariat. Termenul limită de înscrieri este 20 iulie. Pentru înscrieri trebuie să completați formularul care se găsește pe pagina de facebook dedicată festivalului de științe.