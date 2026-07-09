Perspective pentru colaborare economică între India și Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare l-a avut oaspete pe Excelența Sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Republicii India în România. A fost o întâlnire caldă, cu substanță, care va deschide noi perspective pentru ambele părți.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit despre oportunitățile de colaborare economică dintre India și România, despre potențialul real pe care Baia Mare și Maramureșul îl au în atragerea de investiții și în dezvoltarea unor parteneriate durabile. India este astăzi una dintre cele mai mari economii ale lumii și unul dintre motoarele creșterii economice globale, iar interesul companiilor indiene pentru România este, de asemenea, în continuă creștere. Printre domeniile în care există oportunități majore de parteneriat sunt industria farmaceutică, energia, manufactura și construcțiile, domenii care se potrivesc și cu ceea ce Baia Mare și Maramureșul pot oferi, precum și biotehnologia sau inteligența artificială. „În perioada 23-24 iulie, România va primi vizita oficială a Președintelui Indiei, însoțit de o delegație de aproximativ 60 de reprezentanți ai mediului de afaceri. Ambasada Indiei va organiza cu această ocazie un Business Forum, eveniment care reprezintă o oportunitate concretă pentru cei interesați și recomand să nu o rateze”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.