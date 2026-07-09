Proiectul Aquapark din Baia Mare nu este în pericol și se va realiza, dar nu se ştie când

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a dat asigurări, într-o conferință de presă, că ”nu pierdem finanțarea, Aquapark-ul se face”. Declarația a venit în contextul în care o instanță de judecată s-a pronunțat pentru anularea contractului de proiectare și execuție a obiectivului.

”Nu sunt în măsură să comentez decizii ale instanțelor de judecată din țara noastră. Nimeni nu trebuie să facă asta, justiția nu se negociază. Astfel, în primă fază Tribunalul Cluj a anulat contractul de proiectare și execuție pe care municipiul Baia Mare l-a atribuit unui ofertant declarat câștigător și acel raport a fost menținut de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. A fost contestat de cel care s-a aflat pe locul 2, dar raportul a fost menținut de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fapt care m-a obligat, ca reprezentant legal, ca după expirarea termenului de 10 zile, să semnez contractul de execuție. Am făcut asta și apoi acest contract de execuție semnat a fost contestat. Suntem acum în situația în care avem o decizie pe care va trebui să vedem dacă o menține instanța de apel sau nu”, a explicat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Inclusiv primăria a cerut anularea contractului de execuție în instanță

Nici municipalitatea nu este de acord cu actualul contract, din cauza riscurilor la care se expune, însă decizia instanței va prima, când acesta se va pronunța definitiv pe problemă. ”Această decizie care fost dată de către tribunalul Cluj, practic este în asentimentul nostru ca și municipalitate, pentru că după ce am încheiat acel contract am văzut riscurile la care municipalitatea se expune, mai precis posibilitatea de a primi corecții financiare pe acest proiect din partea finanțatorilor, a organismelor care verifică modalitatea prin care se implementează un proiect cu finanțare europeană. Am considerat, ca urmare a unui dialog permanent pe care-l avem cu finanțatorii noștri de la ADR Nord-Vest, că cea mai bună soluție este anularea contractului în instanță și demararea unei noi proceduri. Asta deoarece demararea unei noi proceduri nu ne duce în zona de risc să pierdem finanțarea, pentru că ea este asigurată până la data de 31.03.2028, cu posibilitate de prelungire până la finele acelui an. Ca atare, ne-am dorit să demarăm o nouă procedură, care să fie cât mai corectă, nu că cea pe care am încheiat-o inițial nu ar fi fost corectă. Și aceasta a fost contestată de vreo trei ori și de fiecare dată tot instanțele de judecată, în primă fază ne-au obligat aproape să-l declarăm câștigător pe cel pe care l-am declarat câștigător. A doua oară, tot aceeași instanță ne anulează raportul procedurii, dar nu ne anulează contractul. Aceasta a fost prima soluție a instanței de apel. Și tocmai pentru că nu s-a anulat contractul, cel care s-a declarat nemulțumit de sentință a atacat și a deschis o procedură de anulare a contractului în instanță și solicită întoarcerea la momentul favorabil pentru acea entitate de pe locul 2”, a mai completat edilul.

Rămâne de văzut dacă instanța va menține această decizie de anulare a licitației. Dacă nu o va menține, atunci primăria va trebui să meargă cu proiectul în fază de execuție. În caz contrar, primăria spune că este pregătită pentru demararea unei noi proceduri de licitație și în maximum 6 luni de zile să aibă un ofertant declarat câștigător, cu un contract de execuție valabil. Dar se vor reduce termenele de proiectare și execuție, pentru a se putea încadra în perioada de implementare a proiectului. Însă primarul spune că nu are ce să-și reproșeze, deoarece a respectat întocmai legea. Și a încheiat cu o promisiune: Aquapark-ul se va face!