Proiectul centralei pe biomasă din Botiza, n-a murit, se face!

La ieșire din Botiza spre drumul de Groșii Țibleșului, o finanțare așteaptă ultime avize și e în achiziție.

E vorba de un sistem de alimentare cu energie termică generată din biomasă. Locația există, Botiza e într-un proiect pilot cu doar câteva localități de zonă montană din țară. Fabrica de energie pe biomasă va fi ceva nemaivăzut în Maramureș și da, ne spun autoritățile, demersurile curg, e pe traseul firesc, se va face!