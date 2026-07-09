Proiectul centralei pe biomasă din Botiza, n-a murit, se face!

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La ieșire din Botiza spre drumul de Groșii Țibleșului, o finanțare așteaptă ultime avize și e în achiziție.
E vorba de un sistem de alimentare cu energie termică generată din biomasă. Locația există, Botiza e într-un proiect pilot cu doar câteva localități de zonă montană din țară. Fabrica de energie pe biomasă va fi ceva nemaivăzut în Maramureș și da, ne spun autoritățile, demersurile curg, e pe traseul firesc, se va face!

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