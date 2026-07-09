Sindicaliștii din Sănătate intră în grevă generală din 28 iulie

Federația Sanitas din România urmează să declanșeze greva generală în toate unitățile sanitare din țară. Sindicaliștii au stabilit calendarul protestelor. Astfel, în cu data de 20 iulie va fi declanșată o grevă de avertisment, în intervalul orar 9.00-11.00. După aceea, în 28 iulie va fi declanșată greva generală la nivel de sector.

„Sanitas reafirmă că această decizie este consecința directă a lipsei de răspuns și de dialog din partea Guvernului și avertizează asupra consecințelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federației”, au declarat reprezentanții federației, într-un comunicat de presă.

Pe perioada grevei generale se restrânge activitatea însă, trebuie asigurată cel puțin o treime din activitatea normală. Numărul angajaților care rămân la locul de muncă trebuie să fie suficient pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea pacienților sau beneficiarilor și pentru a asigura funcționarea instalațiilor în deplină siguranță.