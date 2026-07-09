Unitatea școlară din Baia Mare cu cea mai mare sumă alocată pentru modernizare se pregătește de recepție

La mijlocul lunii august a anului trecut a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Liceul Emil Racoviță”. Acum investiția a ajuns la final.

Valoarea lucrărilor, doar pe eficientizare energetică, a fost de peste 38 milioane de lei, inclusiv TVA, din care 30.154.729 lei au reprezentat fonduri nerambursabile. Este cea mai mare sumă pentru o unitate școlară din actualul PNRR, întrucât investiția prevede nu doar reabilitarea corpului principal al liceului, ci și a celor două internate și a cantinei.

„Au fost mulți sceptici, care s-au îndoit că proiectul va fi terminat la timp, și pe bună dreptate, date fiind experiențele nefericite cu unii constructori din prezent și din trecut. Dar, așa e în viață, ai parte și de surprize plăcute, atunci când te aștepți mai puțin. Astrele s-au aliniat: am avut un constructor serios, o conducere a școlii care a înțeles constrângerile momentului, a acceptat disconfortul și a căutat soluții pentru a-și desfășura activitatea în condiții de șantier și o echipă de proiect dedicată, care a înțeles presiunea momentului”, a declarat Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.

Pe lângă lucrările de eficientizare energetică prevăzute prin proiect, Primăria Baia Mare a suportat din bugetul local renovarea integrală a corpului de școală și a celor două internate, în timp ce la cantină mai rămân câteva lucrări de finalizat, printre care și dotarea și utilarea pentru a o funcționaliza. Independența energetică va fi asigurată de panourile fotovoltaice montate pe clădiri. Acestea vor asigura consumul zilnic al liceului, dar vor alimenta și cele șase stații duble de încărcare a autoturismelor electrice, montate în imediata apropiere. Surplusul de curent produs va fi stocat în baterii, astfel încât unitatea școlară să nu fie nevoită să folosească curent din rețea decât în cazuri excepționale.

„Astăzi, la trei săptămâni distanță de recepție, pot afirma fără teama de a greși că Liceul Emil Racoviță este unul dintre cele mai moderne unități școlare din județ, care oferă toate condițiile pentru un act educațional de cea mai bună calitate. Pentru asta se cuvin mulțumiri tuturor celor care au muncit și au crezut în reușita acestui proiect”, a completat administratorul public.