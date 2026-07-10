Apel public al Asociației R.O.S.T. pentru protejarea monumentelor istorice din lemn

Asociația R.O.S.T. cere măsuri urgente pentru protejarea patrimoniului de lemn din Maramureș după incendiul care a distrus biserica de lemn

„Distrugerea prin incendiu a bisericii de lemn din Posta, monument istoric, reprezintă o pierdere ireparabilă pentru patrimoniul cultural al Maramureșului și al României. Clasată ca monument istoric de interes național (grupa valorică A), a ars aproape în întregime. În incendiu s-a pierdut definitiv și iconostasul bisericii, operă a pictorului-zugrav Ștefan din Șișești, realizată în anul 1871. Dincolo de stabilirea cauzelor incendiului, acest eveniment trebuie să determine o reacție rapidă și coordonată a autorităților publice și a cultelor care administrează monumente istorice din lemn”, a precizat arhitecta Laura Zaharia, președintele Asociației R.O.S.T..

În acest context, Asociația R.O.S.T. a transmis un Apel Public către Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Inspectoratul de Stat în Construcții, Consiliul Județean Maramureș și episcopiile care administrează monumente istorice din județ, Protopopiatului Ortodox Chioar și Parohiei din Posta. Apelul Public a fost transmis și, spre informare, Ministerului Culturii, Institutului Național al Patrimoniului și Secretariatului de Stat pentru Culte.

Demersul pornește de la convingerea că patrimoniul nu trebuie protejat doar după producerea unor tragedii, ci mai ales prin măsuri de prevenție și printr-o reacție instituțională promptă atunci când acestea au loc.

Prin Apelul Public se solicită: conservarea și punerea în siguranță a elementelor recuperabile ale bisericii de lemn din Posta, precum și elaborarea unei foi de parcurs pentru conservarea și valorificarea acestora; convocarea de urgență a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru analizarea riscurilor la monumentele istorice din lemn și stabilirea măsurilor necesare prevenirii incendiilor; organizarea unei acțiuni interinstituționale de verificare a tuturor monumentelor istorice din lemn din județul Maramureș, în vederea evaluării respectării obligațiilor privind prevenirea incendiilor.

„Experiența ultimilor ani demonstrează că patrimoniul poate fi pierdut nu doar prin incendii sau prăbușiri, ci și prin lipsa unor intervenții la timp. În anul 2019, după prăbușirea acoperișului bisericii de lemn din Buteasa, Asociația R.O.S.T. a inițiat lucrările de punere în siguranță a monumentului, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, însă intervențiile s-au oprit aici, astfel că la șase ani de la acel eveniment, monumentul nu este încă restaurat. Nu dorim ca biserica de lemn din Posta să devină încă un exemplu al unei reacții instituționale întârziate. Nu putem reda patrimoniul pe care l-am pierdut, dar putem salva ceea ce a rămas și putem preveni următoarele tragedii. Sperăm ca incendiul de la Posta să devină un moment de schimbare în modul în care sunt protejate bisericile de lemn din Maramureș. Asociația R.O.S.T. va monitoriza răspunsurile instituțiilor și măsurile adoptate în urma acestui demers și va informa periodic opinia publică asupra rezultatelor”, a mai transmis arhitecta Laura Zaharia.