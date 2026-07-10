Caravana Tiff la Breb

Caravana TIFF Unlimited revine în Breb pentru două seri de filme în aer liber la Casa din Vale. Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 21.30 puteți vedea filmul „Umbra tatălui meu”, regia Akinola Davies Jr. | Nigeria, Marea Britanie, 94’. „Această poveste semiautobiografică are loc de-a lungul unei singure zile, când metropola nigeriană este cuprinsă de febra alegerilor care ar putea termina dictatura militară și readuce țara pe calea democrației”. Duminică, 12 iulie, de la ora 21.30, rulează producția românească „De capul nostru”, regia Tudor Cristian Jurgiu. „Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens”. Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociația Film și Cultură Urbană cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei. Intrarea este liberă.