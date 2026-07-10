Cătălin Cherecheş, eliberat din închisoare

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost eliberat din închisoare. El executa pedeapsa în Penitenciarul din Tăuţii de Sus din judeţul Maramureş. Tribunalul Maramureș a judecat astăzi, contestația depusă de procurorii DNA împotriva hotărârii prin care Judecătoria Baia Mare a admis eliberarea condiționată a fostului primar Cătălin Cherecheș.

„Cătălin Cherecheş este începând de azi o persoană liberă. Mă bucur că am rămas alături de el în timp ce mulţi i-au întors spatele. Mulţumesc pentru încredere, Cătălin Cherecheş! Bine ai venit acasă!”, a scris avocatul lui Cătălin Cherecheş, Răzvan Doseanu, pe reţeaua de socializare.

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016. Cătălin Cherecheș mai are pe rol un dosar. Apelul în acest dosar este programat pentru 22 septembrie 2026, la Curtea de Apel Cluj. Până atunci, fostul primar se află în libertate, în urma deciziei definitive de astăzi.