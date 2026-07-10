Doi băimăreni, titulari în meciul României cu Uruguay

Naționala de rugby a României va disputa sâmbătă, 11 iulie, al doilea meci din World Rugby Nations Cup, adversară fiind selecționata Uruguayului. Partida se va juca pe stadionul Estadio Charrúa din Montevideo, cu începere de la ora 20.00, ora României.

Din primul XV al „Stejarilor” fac parte și doi jucători ai CSM Știința Baia Mare. Nicolaas Immelman și Jason Tomane au fost desemnați titulari pentru confruntarea cu reprezentativa sud-americană, Tomane urmând să atingă un moment important în carieră, odată cu selecția cu numărul 30 în echipa națională.

După înfrângerea suferită în prima etapă, scor 31-48 în fața statului Chile, România își propune să obțină un rezultat mai bun în duelul cu Uruguay. Atât Immelman, cât și Tomane au evoluat ca titulari și în partida disputată la Santiago.

„Uruguay este o echipă mai fizică decât Chile, dar trebuie să facem apărarea mai bună și să avem atacuri, cum am avut în meciul cu Chile, dar să și marcăm prin aceste atacuri”, a declarat Alin Conache, mijlocașul la grămadă al „Stejarilor”, în ceea ce privește viitorul adversar.