O clădire emblematică din Târgu Lăpuș se transformă într-o tabără modernă pentru copii

O tabără modernă pentru copii va fi construită în Orașul Târgu Lăpuș printr-un proiect de aproape 2,8 milioane de euro. Acesta este finanțat prin Regio Nord-Vest și implementat de autoritățile locale.

Proiectul transformă practic o fostă clădire dezafectată într-un complex destinat taberelor școlare, cu 50 de locuri de cazare, săli multifuncționale, spații pentru activități artistice, terenuri sportive, amfiteatru în aer liber, pavilion pentru ateliere și zone dedicate relaxării și socializării.

„Locul în care mulți dintre noi au amintiri frumoase se va schimba total. Vorbim despre Casa Lăpușană care, de câțiva ani, este nefuncțională. Însă mă bucur că am găsit linia de finanțare pentru a reda viață acestui loc, păstrând patrimoniul cultural care ne-a încântat atâția ani, dar construind de la zero o infrastructură modernă, nouă, care va găzdui diverse activități educative, culturale recreative, dar și sportive. Am semnat contractul de finanțare pentru Tabăra Lăpușului cu ADR Nord-Vest. Cu siguranță va fi o investiție emblematică pentru Țara Lăpușului și de ea vor beneficia toți elevii din zona noastră, iar cei 14 milioane de lei (2,8 milioane euro) care vin în orașul nostru vor dezvolta infrastructura școlară, educațională, care să ne ajute și mai mult la dezvoltarea comunității noastre”, a spus Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.

Copiii vor putea participa aici la ateliere de pictură, teatru, dans, lemnărit, țesătorie, film, observații astronomice, activități sportive, excursii tematice și multe alte experiențe care completează educația din sala de clasă. Tabăra este gândită pentru elevi din întreaga țară și va găzdui anual aproximativ 860 de participanți, dintre care cel puțin 130 vor proveni din grupuri vulnerabile, oferind acces egal la activități educaționale și recreative.