O „şincaistă” a obţinut cea mai mare medie din Maramureş la bacalaureat

O absolventă a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, Melisa Danciu, a obținut cea mai mare medie din județul Maramureș la examenul de Bacalaureat 2026.

Cu media 9,98, Melisa s-a clasat pe primul loc în județ, după ce a obţinut notele 10 la Matematică, 10 la Chimie organică și 9,95 la Limba și literatura română. De altfel, Melisa Danciu, care a studiat la profilul matematică-informatică, intensiv germană, a fost şefă de promoţie, cu media generală 10.