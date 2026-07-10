Sătucul Jugăstreni, printre cele mai mici din România, va avea apă!!!

O bijuterie de sat minuscul, Jugăsterni din Maramureș, aparținător comunei Vima Mică, are conform recensământului doar 35 de locuitori. Sigur, la fața locului găsești abia vreo 20. Dar au o mare problemă, lipsa apei. Zilnic cară de la un izvor carstic, de pe teritoriul comunei vecine Boiu Mare, apă cu bidoane, pentru animale și gospodărie. Problema pare a avea o rezolvare, ne spune primarul Liviu Balint, o firmă de forări din Arad e gata să găsească apa necesară satului, fără a mai apela la vecini, ba au găsit un fir cu 100 litri/minut! Înainte, Jugăstreniul era doar frumușel, acum va deveni și atractiv!