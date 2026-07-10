,,Zile de vară la Baia Mare” pentru elevii din Maramureș și Ivano-Frankivsk (Ucraina)

În perioada 6–12 iulie 2026, Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională finanțează și coordonează proiectul taberei pentru elevi „Zile de vară la Baia Mare”, destinat unui grup de 20 de copii, dintre care 10 elevi ucraineni din Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina), câștigători ai concursului „Uniți prin inimă – Suntem Ucraina!”, însoțiți de 2 cadre didactice și 10 elevi români cu rezultate deosebite la învățătură. Pe parcursul întregii săptămâni, participanții vor lua parte la o serie de activități complexe. Programul include acțiuni educative, culturale și recreative, organizate atât în Municipiul Baia Mare, cât și în alte localități reprezentative din județul Maramureș.

„Maramureșul continuă să fie o comunitate deschisă și primitoare, iar astfel de proiecte demonstrează că implicarea autorităților, a profesorilor și a partenerilor instituționali poate oferi copiilor nu doar activități recreative și educative, ci și încrederea că bunătatea și solidaritatea pot aduce oamenii mai aproape”, precizează organizatorii taberei.