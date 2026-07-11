Apa Izvorului Ciontolan nu este potabilă nici acum

Băisprienii și nu numai, s-au tot întrebat ce se întâmplă după ce au văzut afișul de la Izvorul Ciontolan care anunță că apa nu este bună de băut. Autoritățile orașului au venit cu explicațiile de rigoare și recomandări.

”Am primit rezultatele probelor recoltate în data de 6 iulie 2026 și efectuate la Direcția de Sănătate Publică Maramureș. Sunt parametri care în continuare nu sunt optimi și care ne obligă să menținem la cererea DSP Maramureş și conform legii anunțul APĂ NEPOTABILĂ, până la remedierea situației. Nu limităm consumul de apă, nu închidem izvorul pentru a-l contoriza. Fiecare dintre dvs. este liber să consume apa gratis, însă pe răspundere proprie. De luni, 13 iulie, vom relua lucrările de igienizare pe care, vă amintim, le-am efectuat și pe 27 mai 2026. Estimam că izvorul va fi închis pentru o săptămână. Ne străduim să vă oferim o apă curată și sănătoasă, dar uneori, în cazul izvoarelor de munte nefiltrate și netratate, calitatea sau potabilitatea apei nu pot fi controlate, dar pot fi influențate de factori naturali. Vom continua să facem analize și vă vom informa de fiecare dată de evoluția situației”, au explicat cei din administrația orașului.