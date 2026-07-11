Biciclist rănit după ce a căzut într-un șanț

Un biciclist în vârstă de 55 de ani a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un eveniment rutier produs joi seară, pe Drumul Național 18, în localitatea Leordina.

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au trimis la fața locului un echipaj rutier din cadrul Poliției Orașului Dragomirești. Din primele cercetări a reieșit că bărbatul circula cu bicicleta când, la un moment dat, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut într-un șanț aflat pe marginea drumului.

În urma impactului, biciclistul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta consumase alcool înainte de a pleca la drum, rezultatul indicând o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.