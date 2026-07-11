Campioana se desparte de doi jucători

Campioana României la rugby, CSM Știința Baia Mare, continuă pregătirile pentru partea a doua a sezonului și a operat primele modificări în lot. Oficialii clubului au anunțat despărțirea de James Scott și Taniela Rawaqa, dar și transferul unui jucător de perspectivă.

Noul venit este Salesi Douglas Havea, un rugbyst din Tonga, în vârstă de 19 ani. Acesta poate evolua atât în linia a doua, cât și în linia a treia a grămezii și este considerat un jucător cu un potențial ridicat de dezvoltare.

Formația băimăreană s-a reunit încă din 22 iunie pentru reluarea pregătirilor, obiectivul fiind apărarea titlului de campioană și un parcurs cât mai bun în competițiile interne.

Primul meci oficial al „zimbrilor” după pauza competițională este programat în 1 august, pe Arena Zimbrilor, când CSM Știința Baia Mare va întâlni SCM USV Timișoara. Partida este una restantă din prima etapă a campionatului și va marca revenirea echipei în fața propriilor suporteri.