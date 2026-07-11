Cavnic găzduiește etapa a patra a Campionatului Național de Off-Road

Orașul Cavnic este, în aceste zile, gazda uneia dintre cele mai spectaculoase competiții automobilistice din România, unde se desfășoară Trofeul Maramureșului Royal Alpin, etapa a patra din Campionatul Național de Off-Road, care aduce la start cele mai bune echipaje din țară.

Concurenții au ajuns încă de joi, când au avut loc verificările tehnice ale mașinilor și ultimele pregătiri înaintea startului. Parcul tehnic s-a animat rapid, iar atmosfera de competiție s-a făcut simțită odată cu reunirea echipelor și pregătirea vehiculelor pentru probele din weekend.

Organizatorii au pregătit un concurs desfășurat pe parcursul a trei zile. Două dintre acestea sunt dedicate probelor de traseu, unde echipajele vor parcurge drumuri dificile folosind sistemul roadbook, iar o zi va fi rezervată probelor de trial, în care piloții vor avea de trecut obstacole naturale și artificiale ce le vor pune la încercare îndemânarea și experiența.

Competiția promite trasee spectaculoase, zone greu accesibile și peisaje reprezentative pentru Maramureș. În același timp, publicul va avea ocazia să urmărească dueluri între unele dintre cele mai valoroase echipaje de off-road din România, într-un concurs în care strategia, spiritul de echipă și capacitatea de a depăși obstacolele sunt decisive.

Ediția din acest an are și o valoare simbolică pentru organizatori, deoarece marchează împlinirea a 20 de ani de activitate ai Clubului Xtreme Adventure Baia Mare.