Creativitate și tradiție în centrele pentru vârstnici

În centrele pentru vârstnici aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, fiecare săptămână aduce noi ocazii de socializare și exprimare prin artă. Senioarele participă cu bucurie la Grupul de creație, unde își pun în valoare talentul, răbdarea și îndemânarea.

”În această perioadă, bunicile noastre pictează și realizează manual șterguri tradiționale. Fiecare lucrare este realizată cu atenție la detalii și reflectă experiența, creativitatea și dragostea pentru tradițiile românești. Activitățile desfășurate în cadrul Grupului de creație contribuie la stimularea imaginației, la dezvoltarea abilităților practice și la menținerea unei stări de bine, oferind totodată un prilej de socializare”, au explicat reprezentanții instituției.

Prin astfel de inițiative, Direcția de Asistență Socială încurajează implicarea seniorilor în activități recreative și culturale, promovând un stil de viață activ.