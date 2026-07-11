Dialog constructiv despre digitalizare cu reprezentanții unei mari companii

Autoritățile maramureșene s-au întâlnit zilele trecute cu reprezentanții Huawei România. A fost o discuție aplicată despre viitor. Despre tehnologie, digitalizare, inteligență artificială, dar mai ales despre oportunitățile pe care Maramureșul le poate oferi investitorilor interesați să dezvolte afaceri în județul nostru.

Autoritățile județene susțin că întâlnirea cu reprezentanții Huawei România este un semnal că Maramureșul începe să fie privit cu interes și de companii importante din domeniul tehnologiei.

„Mă bucur că există deschidere pentru dialog și interes pentru potențialul județului nostru. Sunt convins că, doar prin parteneriate serioase și printr-o colaborare reală între instituții putem construi un Maramureș mai puternic, mai competitiv și cu mai multe oportunități pentru generațiile care vin”, a declarat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.