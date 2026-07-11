La Târgu Lăpuș, drumuri agricole din buget local

Orașul Târgu Lăpuș a finalizat marile investiții începute anterior, acum se uită spre altfel de investiții. Din buget local, precizează primarul Vlad Herman, se reabilitează drumuri agricole, cu pietruiri. E gata drumul Dobric-Stoiceni, e în lucru altul la Rogoz. Chiar și orașul are străzi lăturalnice ce se cer pietruite. În total, după calculele făcute, vor fi 30 de kilometri de pietruiri. Tot aici, dar la oraș, o creșă nouă e ajunsă la 90%, are finanțare de la Compania Națională de Investiții și se pregătește recepția.