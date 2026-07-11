Liceul Auto din Baia Sprie, cu față nouă

La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. Obiectivul a fost recepționat fără obiecții din partea reprezentanților Inspectoratulului de Stat în Construcții și ISU MM.

Toate dotările obligatorii sunt funcționale (instalații utilități, de detecție, grupuri sanitare, sistem de încălzire, hidranți interiori și exteriori, uși rezistente la foc) fiind verificate, pornite și testate. ”Prin efortul reunit am reușit să ducem la bun sfârșit un proiect extraordinar de greu, dar absolut necesar. Copii, din septembrie intrați în casă nouă. Nu trebuie decât să învățați, să fiți curioși și harnici. Noi, adulții ne bucurăm că aveti condiții foarte bune de studiu. Liceul Auto poate deveni din nou un simbol emblematic pentru Baia Sprie”, au declarat cei din autoritatea publică a orașului.