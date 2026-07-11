Refugiații, ținte ale traficului de persoane

La Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Maramureș s-a desfășurat un program de informare și prevenire privind riscurile traficului de persoane și ale consumului de droguri în rândul persoanelor din adăpost. La eveniment au fost prezenți angajați ai Asociației ASSOC, precum și reprezentanți ai Asociației Salvați Copiii.

”Persoanele care solicită azil într-o țară străină se află adesea într-o situație deosebit de vulnerabilă. Lipsa unei rețele de sprijin, necunoașterea legislației, barierele lingvistice și incertitudinea privind viitorul pot fi exploatate de rețelele de criminalitate organizată, care încearcă să recruteze victime prin promisiuni false sau diverse forme de manipulare. Pornind de la această realitate, activitatea a avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a riscurilor la care sunt expuși participanții, oferindu-le informații esențiale despre metodele utilizate de traficanții de persoane pentru recrutare, modalită­țile prin care se pot proteja și instituțiile la care pot apela pentru sprijin și asistență”, au explicat oficialii ASSOC.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și consecințele consumului de droguri asupra sănătății și integrării sociale, fiind promovat un stil de viață sănătos și responsabil.

”Prin dialog deschis și materiale informative, participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări, să clarifice situații întâlnite în viața de zi cu zi și să învețe cum pot recunoaște și evita situațiile de risc. Astfel de întâlniri reprezintă un instrument esențial de prevenire, oferind persoanelor aflate într-o situație vulnerabilă informațiile necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, pentru a evita capcanele criminalității organizate și pentru a se integra în siguranță în comunitatea care le oferă protecție”, au concluzionat reprezentanții asociației.