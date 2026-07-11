Remus Diaconu, spartanul care îi inspiră pe ceilalţi să facă mişcare, dar şi să fie mai buni

Remus Diaconu este plin de energie şi de entuziasm pentru a-i angrena şi pe semenii săi în mişcare, dar nu oricum, ci ghidaţi de altruism, dăruire, bunătate şi iubire. Este antrenor personal de Fitness și antrenor avansat de Boxercise și KickBoxercise certificat și recunoscut internațional, din 2016. Din 2020 a ajuns coordonator la Spartan Training Group Baia Mare, iar din 2021 îi coordonază şi pe micuţii spartani. Din 2022 face parte din stafful Spartan Race România și Spartan Race Slovacia, rolul său fiind acela de Coordonator Național Spartan Kids România. Din 2023, Remus Diaconu este animator sportiv la ASSOC unde se ocupă de activități sportive în care sunt implicate persoane cu nevoi speciale. Pasiunea pentru sport pare să fie moştenire de familie, pentru că tatăl său, Constantin a jucat la echipa băimăreană de fotbal. În schimb, mama sa, Adriana Diaconu, este profesoară de canto la Palatul Copiilor cu peste 35 de ani de activitate, mii de copii cu mii de premii câștigate. De altfel, Remus a urmat şi el cursurile Colegiului de Arte până în clasa a V-a, după care s-a reorientat spre Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” şi apoi spre Liceul de Telecomunicaţii. Ulterior, a absolvit Facultatea de Management. Remus este şi tatăl unei minunate adolescente, Riana Maria Diaconu care a împlinit 16 ani în 1 mai.

R: Care sunt cele mai relevante realizări pe care le-ai adunat în palmaresul personal?

R.D.: Am luptat în 5 gale caritabile de box neprofesionist pentru diferite strângeri de fonduri (cercetări în domeniul cancerului și pentru bolnavii de cancer, copii săraci din diferite zone ale lumii, persoane cu nevoi speciale de la Assoc), iar 4 meciuri din acestea au fost în UK în cel mai mare eveniment din lume, Gale Caritabile de Box Neprofesionist UWCB. Dintre performanțele personale aş aminti: supraviețuitor/finisher la două dintre cele mai dure competiții de anduranță cu obstacole din Europa Centrală: Hurricane Heat 24 Ore de mișcare cu obstacole, provocări și competiții individuale și în echipă pe o distanță de 42 km prin pădure, pe deal, prin apă în Ungaria; Finisher Spartan Ultra Race (54 km + 68 obstacole) & Spartan Beast Race ( 23 km + 32 obstacole) în Malino Brdo, Slovacia; Supraviețuitor în cei 77 km cu 4500 m diferență pozitivă de nivel acumulată cu 100 de obstacole spartan în 2 zile consecutive într-o zonă montană de vis – Malino Brdo din Slovacia. Am mai obţinut: Locul 1 Categorie Vârstă și Locul 5 la General din 100 participanți la competiția de alergare montană în sezon de iarnă Winter Wolf Race 2022; Locul 3 Categorie și Locul 4 la General la concursul de alergare montană Tour de Tour în Satu Mare 2022; Locul 4 și Locul 7 General la Crosul Lacului Albastru (alergare montană) 2022; Locul 4 Categorie de Vârstă respectiv Locul 16 din 131 de participanți la Spartan Sprint Orlando – America 2025 (cursa de 5 km alergare + 20 de obstacole) Am practicat fotbal și Karate Kiokushin în copilărie/adolescenţă pentru aproximativ 1 an, dar mi-am dorit mereu să ajung să experimentez lupta în ring, iar asta s-a întâmplat la 34, 35, 36 de ani în Ucraina când am luptat în cele mai mari Gale de Box neprofesionist din lume cu strângere de fonduri pentru cauze umanitare. Am apucat să profesez ca antrenor personal în Ucraina cam 2 ani, pe urmă m-am întors în România, iar din 2018 am început să fac voluntariat la un ONG cu persoane cu nevoi speciale și în același timp să clădesc pe partea de antrenoriat. În UK, anul 2016 am făcut cursul de antrenor personal de Fitness recunoscut internațional și de asemenea cursul de antrenor avansat de Boxercise și KickBoxercise, adulți și copii. În 2019 am participat la cursele cu obstacole Spartan Race care s-au desfășurat în Poiana Brașov, iar din 2020 am primit rolul de Coordonator Spartan Training Group Baia Mare și am dezvoltat de la 0 un grup cu peste 150 de adulți și copii. Alte pasiuni ale mele: timp petrecut în natură – aventurile montane, băi în ape înghețate, alergări montane, alergări cu obstacole, competiții de supraviețuire.

R: Eşti coordonator al grupurilor de spartani. Când s-au constituit aceste grupe în Maramureş? Şi care ar fi calităţile spartanilor maramureşeni?

R.D.: În 2021, am înființat Spartan Kids Training Group Baia Mare, primul grup de copii Spartani din România şi pe care îl coordonez și în prezent. În 2022, am primit rolul de Coordonator la nivel național, la Spartan Kids România și am fost primit în stafful Spartan Race România, parte din Spartan Race Slovacia care coordonează acest concept la nivel de Europa Centrală. De asemenea, suntem cel mai mare grup de Voluntari Spartani din țara noastră la cursele cu obstacole Spartan Kids România. Am fost cel mai mare grup (copii și adulți) Spartan din România care a reprezentat România la Campionatul Mondial Spartan din Sparta – Grecia în 2022. În 21 februarie 2026, am participat câțiva adulți și copii la Spartan Race Ungaria în Miskolc unde am avut un copil pe podium, locul 3 la categoria 9-11 competițional și locul 5 la general. În 2025, am reușit să scriem o pagină istorică în China și la adulți unde a participat Florin Zaharie, Super Omul Fără Antebrațe, fiind singurul participant din acele curse cu obstacole cu o astfel de dizabilitate gra­vă, reușind să finalizeze cu brio și să împăr­tă­șească un exemplu pozitiv la nivel mondial. Alături de adulții și copiii din familia noastră am reușit să urcăm pe o mare parte din cele mai înalte vârfuri montane din țara noastră și de asemenea pe majoritatea munților din România, parte din antrenamentele și rutina noastră lunară.

R: Eşti şi preşedinte al Asociaţiei Energia Mişcării. Care e pe scurt povestea Asociaţiei?

R.D.: Asociația Energia Mișcării s-a înființat ca și entitate juridică în 2021 ca urmare și continuitate a celor peste 400 de activități de voluntariat desfășurate cu 5 ani înainte. Iar în prezent, în 2026 avem peste 1000 de activități și evenimente create de noi alături de Spartan Training Group Baia Mare și Spartan Kids Training Group Baia Mare coordonate tot de Remus Diaconu, atât pe plan local în Baia Mare, cât și în alte zone minunate din Maramureș și alte județe. Avem cele mai multe evenimente de alergare cu obstacole în natură pentru copii și adulți într-un an calendaristic din Maramureș, putem să afirmăm că suntem cei care au adus și dezvoltat acest concept în județul nostru în 2018, iar oficial în 2020.

R: Dacă ar fi să alegi un motto după care te ghidezi, care ar fi acesta?

R.D.: Ţelul nostru principal în viaţă este să-i ajutăm pe alţii. Şi, dacă nu poţi să-i ajuţi, cel puţin nu îi răni.” “Nu suntem la întrecere pe pământ, ci doar în trecere.” Așa că, noi nu pu­nem accentul pe a fi în competiție cu ceilalți, ci cu noi înșine spre a ne depăși limitele umane și a evolua spre cea mai bună versiune existențială Faptul că uneori reușim sa fim mai buni decât alţii în anumite competiții este doar un bonus al timpului, efortului, muncii, gândirii, mentalității și pregătirii alocate. Îmi doresc foarte mult să dau înapoi ceea ce mi a oferit Viața până acum: să educ, să ghidez, să motivez și să susțin cat mai mulți copii și adulți de toate vârstele și condițiile fizice, să evolueze spre cea mai bună versiune, totul în echilibru și armonie, cu iubire, empatie, compasiune, respect, bun simț, pozitivitate și bunătate!

R: Ştiu că obişnuieşti să duci un anumit me­saj şi în unităţile de învăţământ din judeţ. Ce vreţi să le transmiteţi elevilor? Cum reacţionează?

R.D.: Avem parteneriat cu Inspectoratul Școlar Maramureș de câțiva ani. Am făcut zeci de activități voluntare atât în școli, cât și în afara lor, dar în parteneriat cu aceste instituții pentru a educa, a promova și a susține un stil de viață sănătos prin mișcare în brațele mamei natură. De asemenea, pentru a combate Bullyingul și Violența în școli. Cu participarea unor Super Eroi, cum ar fi Super Omul Fără Antebrațe, Florin Zaharie, care le-a împărtășit copiilor povestea vieții lui şi le-a dezvăluit cum reușește să meargă înainte, să fie bun, să ajute, să inspire și să realizeze premiere naționale și mondiale fără ambele antebrațe.

R: Care au fost principalele activităţi derulate cu Asociaţia Energia Mişcării?

R.D.: Printre evenimentele mai mari organizate de noi de-a lungul unui an și care au devenit tradiție fiind deja la a 5-a, unele chiar a 6-a ediție: 1 MARTIE – Găsește Mărțișorul Bucuriei în inima tradițiilor și obiceiurilor maramureșene, ediția a VI-a (Muzeul Satului Baia Mare); 4-5 IU­LIE – Energia Defileului Lă­pu­șului și Daco Spartanii ediția II (Preluca Sunray & Centrul de Echitație 4Foi)-Circuitul Energia Mișcării – Maramureș; 1-2 AUGUST – Lupul Daco Spartan ediția V (Căsuța din Grădina Breb); 13 DECEMBRIE – Găsește-l pe Moș Crăciun în Inima Naturii, Codrul ediția a VI-a (Parcul Municipal Regina Maria Baia Mare). Iar pe lângă acestea am mai organizat și evenimente caritabile, dintre acestea amintim două care au fost mai de amploare și cu un impact național : O Mână pentru Două Mâini (peste 1000 participanți și spectatori) – în urma acestei campanii s-au strâns peste 200.000 de euro din care s-a achiziționat prima proteză bionică pentru Florin Zaharie, omul care și-a pierdut ambele antebraţe în urma unui accident la locul de muncă; ⁠FII Super Erou în Ring ( premieră națională, prima gală de lupte 100% caritabilă din România cu luptători neprofesioniști din majoritatea instituțiilor de stat) în urma competiţiei s-au strâns peste 40.000 de lei pentru continuitatea activităților celor 40 de Super Eroi cu Nevoi Speciale din centrul de zi al Asociaţiei ASSOC. Pe lângă aceste evenimente mai mari am organizat altele săptămânale mai mici, atât pentru copii, cât și pentru adulți în diferite zone naturale, păduri, dealuri, munți din Maramureș și nu numai.

R: Care au fost provocările cele mai mari de la înfiinţarea asociaţiei şi implicarea în comunitatea spartanilor?

R.D.: Avem și câteva realizări în premieră națională, cât și mondială: Florin Zaharie este Campion Mondial Spartan Para Categorie în Orlando-America 2025 (primul campion mondial Spartan Para din lume fără ambele antebrațe). Florin Zaharie este primul om fără antebrațe care a urcat pe cel mai înalt vârf montan din România, VF. Moldoveanu (2544 m). Florin Zaharie este primul român fără antebrațe care a finalizat curse cu obstacole Spartan Race. În timp ce majoritatea din jurul meu pun accentul pe performanța sportivă și glorie individuală, eu mă focusez pe Performanța Calității Vieții spre cele mai înalte culmi ale trăirilor existențiale, iar atunci când reușim să obținem și rezultate bune pe podiumul sportiv le considerăm un bonus binemeritat la ceea ce am câștigat deja. Îmi doresc să rămân în istorie ca și omul simplu care a reușit să-i ghideze, să-i motiveze, să-i inspire și să-i susțină pe mulți alți oameni, de toate vârstele și condițiile fizice pe drumul luminos al vieții, totul în echilibru și armonie, fără concurență toxică, fără invidie, fără răutăți, fără agresivități și perversitati. De la crearea Familiei noastre am educat, promovat și implementat Valori, Standarde și Reguli Sănătoase și de Bun Simț, deoarece am dorit de la început să fie o atmosferă armonioasă între oameni, să aibă parte de o oază de sănătate, liniște și bucurie sufletească atunci când ne aventurăm la activități, nicidecum bârfe, certuri sau alte situații negative. Avem câteva premiere și pe partea de copii, suntem primul și cel mai numeros grup Spartan Kids din România, deținem la nivel mondial 2 medalii unice în lume de Spartan Kids Finisher la Campionatul Mondial Spartan Kids din China în 2025, cei doi copii care au reprezentat Baia Mare, cât și România: acolo s-au clasat în primii 15 din lume. În Familia noastră toți oamenii sunt egali, indiferent de contul din bancă, de averile materiale, de funcția și poziția socială, de hainele care le poartă, de mașinile pe care le conduc, aici este locul unde toți suntem doar OAMENI și atât.

R: Ai exemple concrete de oameni a căror viață s-a schimbat datorită implicării în proiectele voastre?

R.D.: Da, majoritatea oamenilor care s-au alăturat familiei noastre au reușit să-și îmbunătățească calitatea vieții, au adoptat un stil de viață activ, plin de aventuri în natură, plin de energie pozitivă, poftă de viață și motivație.

Câteva exemple: Doamna Veronica Dragomir s-a alăturat nouă la vârsta de aproximativ 55 de ani având un stil de viață sedentar, cu o condiție fizică deloc bună, o greutate de peste 95 de kg. După câteva luni a devenit o femeie foarte activă, puternică și extrem de motivantă, a slăbit până la 79/80 kg, a ajuns să facă zi de zi mișcare, chiar să meargă singură prin pădure până pe Piatra Virgină înainte de a merge la muncă. A reușit să ajungă alături de noi pe cel mai înalt vârf montan din România, Vârful Moldoveanu (2544 m altitudine), a reușit să finalizeze cu brio cursa Spartan Sprint Race de 5 km cu 20 de obstacole. Iar azi îi motivează, îi inspiră și îi susține pe alți oameni la mișcare cu activități voluntare săptămânale

Un alt exemplu este Remus Negru, un om fain din Satu Mare care s-a alăturat familiei noastre în urmă cu câțiva ani alături de nevasta lui, Rodica Negru. Remus avea peste 120 de kg când ne-am cunoscut și o condiție fizică mai precară, dar în timp și-a schimbat stilul de viață, obiceiurile zilnice, dieta și a reușit să slăbească peste 25 de kg, să finalizeze mai multe curse Spartan Race de alergare cu obstacole, chiar și cursa Spartan Beast (21 km + 30 obstacole), Spartan Hurricane Heat, cât și alte concursuri de alergare și aventuri montane spre cele mai înalte vârfuri montane din România. Este un Super Voluntar Daco Spartan, foarte implicat în majoritatea evenimentelor noastre.

Avem copii care au venit cu diferite frici, traume și anxietăți, iar după ce au petrecut mult timp în brațele naturii s-au echilibrat, au devenit mai puternici, mai încrezători în forțele proprii, mai creativi, mai descurcăreți și mai sănă­toși.

Doamna Daniela Micu Chiș a reușit să slăbească peste 20 de kg și să devină o femeie activă, mai pozitivă, să iubească natura și să trăiască viața mult mai sănătos la frumoasa vârstă de peste 50 de ani.

Doamna profesoară Ancuța Muntean a venit în familia noastră în urmă cu câțiva ani având o condiție fizică slăbuță, având dificultăți să alerge pe distanțe scurte, dar treptat și-a depășit limitele, a ieșit din zona de confort și a ajuns să alerge chiar și peste 20 de km, a ajuns să fie remarcată și oficial numită AMBASADOR Spartan Race România, reușind asfel să inspire, să motiveze și să ghideze tot mai mulți oameni, ceea ce face și în prezent, în fiecare săptămână prin activități voluntare de mișcare în aer liber.

99% din oamenii care au petrecut timp alături de noi au ieșit din zona de confort, au început să-și descopere adevăratul potențial și să trăiască într-un mod mult mai sănătos propria viață. Doamna doctor Raluca Hotea, un alt exemplu pozitiv de om care și-a schimbat viața, dintr un stil de viață mai sedentar și cu o greutate corporală mai puțin potrivită a reușit să devină activă, să slăbească peste 20 de kg, schimbând nu doar forma corpului, cât și mentalitatea. A reușit să finalizeze o cursă Spartan Sprint Race de 5 km cu 20 de obstacole, alte concursuri de alergare și multe aventuri montane. Din cei peste 200 de copii și adulți care au făcut parte din Familia noastră în acești ani minunați plini de activități, majoritatea au reușit să adopte un stil de viață mai activ, mai sănătos și mai echilibrat. Pot să afirm cu încredere și siguranță că da, am reușit să aducem un plus important comunității băimărene, maramureșene și chiar la nivel național, devenind un reper cu valori și standarde sănătoase. Aici vin copii de la 3-4 ani, până la bunici de peste 60/70 de ani.