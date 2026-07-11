Sara Șunea, dublă vicecampioană europeană la șah rapid și blitz

Șahul maramureșean obține o nouă performanță de prestigiu la nivel continental. Sara Șunea, sportivă legitimată la Academia de Șah Maramureș, a cucerit a doua medalie de argint la Campionatul European de șah rapid și blitz pentru tineret, desfășurat la Rzeszów, în Polonia.

După ce a urcat pe a doua treaptă a podiumului în proba de șah rapid, la categoria feminină sub 14 ani, șahista din Baia Mare și-a trecut în palmares încă o medalie de argint, de această dată în competiția de blitz. Cu un total de 12,5 puncte, Sara Șunea a încheiat concursul pe locul secund, confirmând forma excelentă arătată pe parcursul întrecerii.

Campionatul European a reunit aproximativ 950 de șahiști din 32 de țări, fiind una dintre cele mai puternice competiții continentale rezervate tinerilor. România a participat cu un lot format din 13 sportivi și a încheiat întrecerea cu cinci medalii, confirmând valoarea școlii românești de șah.

Academia de Șah Maramureș a fost reprezentată la competiția din Polonia de patru sportivi: Sara Șunea, Matei Liga, Alexandru Pașca și Teodora Pintea. Dintre aceștia, Sara Șunea a fost protagonista delegației maramureșene, reușind să urce de două ori pe podiumul european.