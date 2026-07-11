Șofer băut la volan, pe o stradă din Sighetu Marmației

Un bărbat în vârstă de 52 de ani este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe o stradă din municipiul Sighetu Marmației.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 2.30, când polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Alexandru Vlahuță.

În timpul verificărilor, oamenii legii au observat că șoferul prezenta semne că ar fi consumat băuturi alcoolice, motiv pentru care l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru stabilirea exactă a alcoolemiei, conducătorul auto a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

Tânăr cercetat după ce a prezentat un certificat de înmatriculare suspect de fals

Un tânăr de 23 de ani este cercetat penal după ce a prezentat polițiștilor un certificat de înmatriculare care ridică suspiciuni de fals.

Incidentul a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 17.00, pe strada Cuza Vodă din Seini. Autoturismul condus de tânăr a fost oprit pentru control de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Seini și ai Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș, care desfășurau activități de verificare în trafic.

În timpul controlului, oamenii legii au analizat documentele prezentate de conducătorul auto și au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului este susceptibil de a fi fals.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru fals și uz de fals, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare. Anchetatorii urmează să stabilească proveniența documentului și toate împrejurările în care acesta a fost folosit.

Amenzi și controale în Ulmeni și Fărcașa

Polițiștii din Ulmeni și Fărcașa, sprijiniți de jandarmi și de Grupa Canină a Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, au desfășurat o acțiune de amploare pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Acțiunea a avut loc joi dimineață, în intervalul orar 8.30–11.30, și a urmărit atât prevenirea infracționalității, cât și depistarea persoanelor care încalcă normele legale. În cadrul controalelor, polițiștii au verificat 51 de autovehicule și au legitimat tot atâtea persoane.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 2.500 de lei.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Orașului Ulmeni și ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, împreună cu jandarmi maramureșeni și specialiști din cadrul Grupei Canine, care au contribuit la desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță.