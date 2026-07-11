Transport ilegal de lemne descoperit la Desești

Un transport de material lemnos fără documente legale a fost descoperit de polițiști în noaptea de 9 spre 10 iulie, în localitatea Desești. În urma verificărilor, oamenii legii au deschis un dosar penal și au indisponibilizat întreaga cantitate de lemn.

Autoutilitara a fost oprită pentru control în jurul orei 23.50 de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag. La volan se afla un bărbat de 42 de ani, din Sat Șugatag, care nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența încărcăturii.

Specialiștii silvici au stabilit că autovehiculul transporta 1,92 metri cubi de lemn de esență fag. Verificările efectuate ulterior au indicat că materialul lemnos ar fi fost sustras de pe un drum forestier din apropierea stațiunii Izvoare.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de furt de arbori. Totodată, șoferul a fost sanc­ționat contravențional pentru încălcarea prevederilor legislației silvice.

Întreaga cantitate de lemn a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Mara, urmând să rămână la dispoziția autorităților pe durata cercetărilor.