Un parc urban spectaculos va completa zona Casei Pocol din Baia Mare

Zona din jurul Casei Pocol de pe Valea Borcutului va deveni un nou și frumos parc urban. Totul se realizează printr-un proiect de peste 3,1 milioane de euro, finanțat prin Regio Nord-Vest, în baza contractului semnat între ADR Nord-Vest și Municipiul Baia Mare.

Prin această investiție se vor amenaja peste 10.300 metri pătrați de spații verzi în jurul monumentului istoric, completând proiectul de restaurare a Casei Pocol și transformând întreaga zonă într-un loc deschis comunității. Proiectul include grădini inspirate din amenajarea istorică a domeniului, un foișor, alei pietonale, pergole, o fântână arteziană, o seră multifuncțională pentru evenimente și expoziții, mobilier urban și iluminat ambiental. Noul parc va oferi locuitorilor și vizitatorilor un spațiu pentru relaxare, plimbări și activități culturale, contribuind la valorificarea patrimoniului și la extinderea infrastructurii verzi din Baia Mare.