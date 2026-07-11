Vin weekend-uri cu distracție în Baia Mare

Băimărenii au arătat că își doresc și au nevoie de evenimente care să îi aducă aproape și au demonstrat-o la Noaptea Dorințelor, în urmă cu două săptămâni, când au umplut Câmpul Tineretului.

În aceste condiții, s-a aprobat în ședința Consiliului Local Baia Mare, seria de evenimente organizate sub egida ”Baia Mare trăiește vara!”, prin care autoritatea locală își propune ca, până la finalul lunii august, fiecare sfârșit de săptămână să aducă un nou motiv pentru băimăreni să iasă din case, să petreacă timp împreună și să se bucure de tot ce are vara în orașul nostru mai bun de oferit. Și pregătirile sunt în toi: ”Am avut ultimele discuții cu reprezentanții agenților economici din Centrul Vechi, în special cei care activează în domeniul HoReCa, pe care i-am invitat să ni se alăture ca parteneri în acest proiect. Primăria va asigura scena, sonorizarea, iluminatul și promovarea, iar ei vor veni cu propriile concepte, artiști, seri tematice și oferte, astfel încât fiecare weekend să aibă propria identitate și să ofere o experiență cât mai frumoasă celor care aleg să își petreacă serile de vară în Centrul Vechi și pe Câmpul Tineretului”, au precizat cei din administrația municipiului. Astfel, în fiecare vineri și sâmbătă de la ora 19:00 și până la ora 2:00, începând cu 24 iulie și până la finalul lunii august, se va închide circulația rutieră în zona dintre Podul Viilor și intrarea în parcare (magazin Central) și se va transforma practic tot acest spațiu într-o zonă cu mai puține mașini și mai mulți oameni care se plimbă, ascultă muzică, iau masa în oraș și se bucură de serile de vară. ”Sigur că programul va avea și o componentă dedicată familiilor. În perioada 16 iulie – 30 august, pe Câmpul Tineretului vom organiza, în fiecare duminică, picnicuri în familie, cu activități culturale, artistice și sportive, muzică și multe alte surprize. Și aici ne dorim implicarea mediului privat, astfel încât băimărenii să găsească nu doar un loc frumos în care să petreacă timpul, ci și produse și servicii care să completeze această experiență”, au completat reprezentanții primăriei.

Revenind la Centrul Vechi, se pregătesc și câteva elemente care vor schimba atmosfera de aici într-una mai atractivă, cu diverse decoruri de vară.