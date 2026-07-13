Activitate privind efectele fumatului pentru mamele de pe Pirită

Serviciul Logistică Medicală Comunitară, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a desfășurat o activitate de informare, în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Consumului de Tutun și Produse Conexe 2026, inițiată de Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică.

„Activitatea a fost organizată pentru mamele din comunitatea Pirită, având ca tematică efectele fumatului asupra alăptării, riscurile transferului de nicotină prin laptele matern și impactul fumatului pasiv asupra copilului. Totodată, specialiștii au prezentat recomandări esențiale pentru protejarea mamelor și sugarilor în perioadele de caniculă, cu accent pe hidratare, evitarea expunerii la soare în intervalele de risc și măsuri de protecție împotriva radiațiilor UV”, au explicat reprezentanții DAS Baia Mare.

Desfășurarea activității a fost sprijinită prin oferirea de pachete cu alimente, scutece și produse de igienă pentru sugari din partea: Asociația Pirita Children, Banca pentru Alimente Oradea și Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș.