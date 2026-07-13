Aflux de cetățeni din Poienile de sub Munte la întâlnirea pentru probleme funciare

Reprezentanții Oficiului de Cadastru Maramureș s-au deplasat zilele trecute în teritoriu, pentru a sta de vorbă cu cetățenii ce au probleme de cadastru. Ei au poposit la Poienile de sub Munte. Și au avut cu cine vorbi. Oamenii au venit cu zecile.

„Zilele trecute m-am aflat în comuna Poienile de sub Munte, la invitația primarului Simion Țofei, pentru o întâlnire cu cetățenii care au semnalat existența unor neclarități sau posibile erori apărute în cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor. Alături de mine au fost doamnele Mihaela Soponar, șef Serviciu Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Maramureș, și Iulia Abriham, specialiști implicați direct în derularea lucrărilor de cadastru sistematic în această comună, persoane care cunosc în detaliu fiecare etapă a procesului. Este important de precizat că Poienile de Sub Munte este cadastrată integral, iar cetățenii au intrat deja în posesia extraselor de carte funciară care le atestă dreptul de proprietate. Acest proiect, derulat la nivel național de către Agenția Națională de Cadastru, le-a oferit posibilitatea de a-și clarifica din punct de vedere juridic situația terenurilor, un pas esențial pentru siguranța proprie­tă­ții și pentru valorificarea drepturilor asupra acesteia. Am discutat cu fiecare persoană în parte, am ascultat cu atenție fiecare situație prezentată și am analizat punctual fiecare caz”, a explicat Daniela Onița-Ivașcu, directorul OCPI Maramureș. Fiecare cetățean a primit îndrumările necesare pentru a ști exact care sunt pașii de urmat. Acolo unde au fost identificate aspecte ce pot fi corectate în mod legal, și intră în competența de soluționare a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, reprezentanții instituției le-au consemnat și spun că vor întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea lor.