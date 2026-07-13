Autostrada Transilvania: lotul Biharia–Chiribiș ar putea fi deschis cu cinci luni înainte de termen

Tronsonul Biharia–Chiribiș din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis în decembrie 2026, cu aproximativ cinci luni înainte de termen, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Potrivit organizației, mobilizarea pe șantier este foarte bună, iar ritmul lucrărilor permite deschiderea tronsonului înainte de termenul contractual, stabilit pentru luna mai 2027.

„Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură spun că stadiul lucrărilor este încurajator, chiar dacă mai este mult de lucru. „Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone. Noi mizăm nu atât de mult pe volumul de lucrări rămas – este încă foarte mult de muncă – ci pe faptul că atât constructorul, cât și CNIR, vor să demonstreze că pot”, au transmis aceștia.

Organizația apreciază că, dacă ritmul actual va fi menținut, tronsonul ar putea fi deschis circulației încă din decembrie. „Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș), evident cu excepția segmentului de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Tronsonul Biharia–Chiribiș are o lungime de 28,55 kilometri și face parte din sectorul Suplacu de Barcău – Borș al Autostrăzii Transilvania. Contractul a fost semnat în aprilie 2024 de CNAIR cu constructorul Precon, iar în 2025 a fost transferat către CNIR. Lucrările de execuție au început în vara anului 2025, după finalizarea etapelor de proiectare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică că peste 40 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, ar urma să fie deschiși circulației până la 1 decembrie 2026. Potrivit acestuia, lucrările pe secțiunile Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului sunt într-un stadiu avansat, iar după finalizarea viaductelor va fi posibilă deschiderea circulației fără restricții pe noul tronson.

Dacă și tronsonul Biharia–Chiribiș va fi finalizat în decembrie, Autostrada Transilvania va câștiga un nou segment important în vestul țării. Circulația continuă între granița cu Ungaria și Cluj-Napoca va depinde însă de finalizarea tronsonului Poarta Sălajului–Nușfalău, care include tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier aflat în construcție din România.

(sursa: Mediafax)