Depozite necontrolate de deșeuri pe mai multe râuri din Maramureș

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a anunțat că s-a finalizat acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă. De asemenea, s-a verificat stadiul realizării și întreținerii șanțurilor și rigolelor din localități, în vederea asigurării secțiunilor de scurgere a apelor mari.

Acțiunea s-a desfășurat la nivelul județului în luna iunie și a vizat verificarea a 141 de sectoare de cursuri de apă și a 52 de formațiuni torențiale, situate pe raza administrativă a 74 de unități administrativ-teritoriale, aferente celor 230 de localități. În urma verificărilor, comisiile au constatat că măsurile și lucrările stabilite cu prilejul controlului anterior au fost realizate în termenele prevăzute.

Cu toate acestea, pe râul Someș, în zona Țicău, la intrarea în județul Maramureș, au fost identificate depozite necontrolate de deșeuri atât pe maluri, cât și în albia cursului de apă, deși zona a fost supusă unor acțiuni de salubrizare în anii 2025 și 2026. Au fost identificate depozite necontrolate de deșeuri de diverse tipuri pe râurile Craica, Nistru, Lăpuș, Seinel, Costeni, Bloaja, Șatra, Căicana, Cavnic, Suciu, Someș, Vișeu, Cisla, Ruscova, Secu, Iza, Botiza și Baicu, precum și pe pâraiele Valea Pecisna, Izvorul Negru și Plăiuț.

De asemenea, au fost depistate acumulări de material lemnos pe formațiuni torențiale situate în proximitatea zonelor locuite, pe râurile Nistru, Someș și Vaser, precum și pe pârâul Valea Rea. În ceea ce privește infrastructura destinată evacuării apelor pluviale, verificările au evidențiat existența unor șanțuri și rigole neîntreținute sau colmatate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale, gradul de colmatare fiind cuprins între 10% și 25%. În anumite localități, scurgerea liberă a apelor nu este asigurată, fie din cauza inexistenței șanțurilor și rigolelor, fie ca urmare a neexecutării lucrărilor de întreținere necesare.

În acest context, s-au dispus o serie de măsuri și s-au stabilit termene clare pentru autoritățile administrației publice locale, în vederea decolmatării și întreținerii șanțurilor și rigolelor, astfel încât să fie asigurată evacuarea corespunzătoare a apelor. Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată și verificată pe parcursul acestui an.