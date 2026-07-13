Itinerarii italiene de călătorie • Campania mâinilor prețioase

Există locuri care impresionează prin monumentele lor și există locuri care fascinează prin oamenii care le-au dat viață. Campania reușește să le unească pe amândouă. De la bijuteriile din coral și aur până la scena napolitană a Nașterii Domnului și fastul Palatului Regal din Caserta, fiecare operă vorbește despre talent, răbdare și pasiune. În spatele fiecărui obiect și al fiecărei capodopere se află întotdeauna cele mai prețioase dintre toate: mâinile omului. Acesta este firul care leagă o călătorie prin Campania – o regiune în care patrimoniul cultural nu este păstrat doar în muzee, ci continuă să trăiască în atelierele meșteșugarilor, în laboratoarele de creație, în teatre și în piețele orașelor. Aici, tradiția nu este o amintire a trecutului, ci o realitate care se transmite din generație în generație. Prima oprire este Torre del Greco, recunoscută în întreaga lume pentru prelucrarea coralului și realizarea cameelor. Marea oferă materia primă, însă adevărata valoare ia naștere abia în mâinile meșteșugarilor.

Cu gesturi precise, răbdare și o experiență acumulată de-a lungul secolelor, aceștia transformă coralul în bijuterii și opere de artă apreciate pe toate continentele. Fiecare gravură poartă amprenta unei tradiții care a știut să evolueze fără să-și piardă identitatea, devenind unul dintre simbolurile autentice ale excelenței italiene. Drumul continuă spre Napoli, unde centrul istoric păstrează una dintre cele mai iubite expresii ale artei populare italiene. Pe strada San Gregorio Armeno, atelierele par suspendate în timp. Meșteșugarii modelează manual figurine, animale, case și peisaje miniaturale, construind scene ale Nașterii Domnului de o extraordinară bogăție artistică. Alături de personajele tradiționale apar însă și figuri ale prezentului – artiști, sportivi, oameni politici –, dovadă că această artă continuă să dialogheze cu societatea contemporană fără să-și piardă rădăcinile. Napoli înseamnă și teatru popular, o formă de cultură care a reușit să redea, cu umor, sensibilitate și profunzime, sufletul orașului. Prin comedii, cântece și spectacole în dialect, generații de actori și dramaturgi au transformat viața cotidiană în artă. Astăzi, această tradiție rămâne una dintre cele mai autentice expresii ale identității culturale napolitane și continuă să emoționeze publicul. Călătoria ajunge apoi la Marcianise, unul dintre cele mai importante centre ale bijuteriilor din Italia. Aici, aurul nu este doar un metal prețios, ci materia prin care creativitatea și măiestria capătă formă. În ateliere, tehnologia modernă și experiența artizanilor coexistă firesc, iar rezultatul îl reprezintă creații rafinate care ajung pe piețele internaționale. Valoarea fiecărei bijuterii este dată înainte de toate de inteligența, precizia și pasiunea celor care o realizează. Ultima etapă conduce spre unul dintre cele mai spectaculoase monumente europene: Palatul Regal din Caserta. Construit la inițiativa dinastiei Bourbon, complexul reprezintă una dintre cele mai grandioase reședințe regale ale Europei și una dintre capodoperele arhitecturii secolului al XVIII-lea. Scara monumentală, apartamentele regale, frescele, Teatrul Curții și imensul parc cu fântâni și cascade alcătuiesc un ansamblu de o armonie remarcabilă, în care arhitectura, arta și natura coexistă într-un echilibru perfect. Dincolo de frumusețea fiecărui loc, Campania transmite un mesaj profund: patrimoniul cultural este, înainte de toate, rezultatul muncii omului. Fie că este vorba despre sculptarea unei camee, modelarea unei statuete, realizarea unei bijuterii sau ridicarea unui palat monumental, fiecare creație este expresia talentului, a răbdării și a pasiunii. Tocmai de aceea, patrimoniul nu reprezintă doar memoria trecutului, ci o resursă vie, care continuă să genereze cultură, identitate și dezvoltare. Campania nu este doar o destinație de vizitat. Este un patrimoniu de înțeles. Fiecare atelier, fiecare piață, fiecare palat și fiecare operă vorbesc despre oameni care au transformat talentul în frumusețe, iar tradiția într-o identitate vie.

Julia-Sandra VÎRSTA, Napoli, iulie 2026