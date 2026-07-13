Mai multe șantiere de pe raza orașului Baia Mare se închid în acest an

„S-a apucat primarul de o mulțime de șantiere odată și nu termină niciunul!”. Este o afirmație cât se poate de prezentă în spațiul public, devenită în ultima vreme un laitmotiv al exprimării nemulțumirilor legate de șantierele din oraș.

În acest context, Horia Buhan, administratorul public al orașului, a ieșit public cu câteva lămuriri: „Ani la rând în Baia Mare nu s-a întâmplat aproape nimic în materie de proiecte. Am fost codașii regiunii în orice statistică care viza dezvoltarea și atragerea de fonduri europene, dar eram campionii țării la cea mai scumpă deszăpezire, la cele mai scumpe luminițe sau la alocările din buget local pentru diversele sindrofii (…) Acum situația s-a schimbat. Nu vreau să se înțeleagă că nu e loc de mai bine sau că nu se fac greșeli. Ce doresc să spun este că Baia Mare poate deveni orașul modern la care visăm doar prin investiții, iar acestea vin cu șantiere și sacrificii, mai mici sau mai mari”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.

Autoritățile băimărene au făcut o listă cu șantierele care se vor închide în acest an. Astfel, la final de an vor fi terminate piețele Revoluției și Universității, str. Victoriei, liceele Emil Racoviță, Anghel Saligny, George Barițiu, C.D. Nenițescu (cantină și internate), Creșa Mare, Creșa Mică, grădinițele Floare de Colț și Mihai Eminescu, pistele de biciclete de pe malul stâng al Săsarului și din centrul istoric al orașului, sistemul Inteligent de Transport și de infrastructură TIC cu modernizarea stațiilor de transport în comun, Centrele de colectare cu aport voluntar, proiectul ecoinsulelor digitale pentru colectarea deșeurilor și podul Unirii, deși acesta face parte dintr-un proiect mult mai mare, de modernizare a bulevardelor Unirii și Traian.